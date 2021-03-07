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مصر تكشف موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:11 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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أسامة علي
علق وزير الخارجية سامح شكرى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان بالأمس، قائلا:" إن مصر تدعم السودان ، بكل ما تستطيع أن تقدمه، وتدرك التحديات التى تواجهها الدولة الشقيقة.


وأضاف شكري خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، أن العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين تؤهل لـ فتح قنوات للتعاون لصالح الشعبين، لافتا إلى أن زيارة الرئيس للسودان تعبير عن تضامن مصر مع الأشقاء السودانيين وإنجاح المرحلة الانتقالية".


وعن التواصل الرسمي المصري مع أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، أكد وزير الخارجية قائلا:" تربطنا علاقات ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل فى البلدين، وقنوات الاتصال دائمة وتسير من خلال المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الافريقي ولم تكن هناك اتصالات خارج هذا الإطار".


وقال سامح شكرى، إن الإدارة الامريكية السابقة لم تكن متحيزة لأى طرف بشأن مفاوضات سد النهضة وكانت تسعى لتحقيق الاستقرار بين الدولة الثلاث".


وتابع وزير الخارجية: ما نلمسه حاليا من الإدارة الأمريكية الجديدة هو نفس الإدراك للإدارة السابقة والاستعداد للتفاعل بشأن التواصل مع الأطراف الثلاثة.
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