جلسة سرت غدا.. ترقب دولي واسع لاجتماع البرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة دبيبة.. نواب يطالبون بالتأجيل.. وأمريكا تعلن دعمها للمؤسسات لدخول مرحلة لم الشمل

ترقب عالمي لجلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

رئيس وفد الجيش الليبي فى 5+5 يعلن إنه تم اتخاذ إجراءات لتأمين جلسة سرت

كوبيش يدعو إلى عدم عرقلة اجتماع مجلس النواب في سرت "تحت أي ظرف"

سامح شكري يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج المليشيات والمرتزقة الأجانب









يترقب العالم العربي والغربي انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.





واستبق الدبيبة عقد الجلسة، بالسفر إلى أبو قرين غرب سرت، السبت، في سبيل إقناع الميليشيات المسلحة بفتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، لكن بعض المليشيات رفضت إعادة فتحه، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".





ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الليبى، على التشكيلة الحكومية التى قدمها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها فى البلاد عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة من ملتقى الحوار السياسى.





وطالب 42 نائبا ليبيا من المقاطعين والمحسوبين على تيار حكومة الوفاق، بتأجيل الجلسة، رغم أن رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5، قال إنه تم اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان غدا.





وبرر هؤلاء النواب طلبهم بأن "الجلسة محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها؛ وهي تضمين مخرجات محادثات تونس حزمة واحدة ضمن الإعلان الدستوري، كونها أولوية يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به".





‏وأشار البيان إلى أنه "في حالة عدم اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة؛ فإن ذلك يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة؛ خاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم إجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021“.





واعتبر أن "الضرورة تستدعي الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه، لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى، وضمان سلامة العملية السياسية وشفافيتها، وحتى لا تقع الحكومة الجديدة، تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي".





ومساء اليوم، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى مدينة سرت، على متن طائرة خاصة حطت في مطار القرضابية، ليترأس جلسة يوم غد.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، قوله إن صالح وصل إلى مطار القرضابية في مدينة سرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعدادا للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدًا الإثنين.





وأشار المريمي إلى أن المستشار عقيل صالح سيترأس الجلسة المقررة غدًا في مدينة سرت والتي سيشارك فيها نواب من جميع المدن الليبية.





ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش الجلسة المرتقبة بأنها "خطوة مهمة لاستعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية".





ونفى كوبيتش في بيان صادر عنه صحة الرسائل النصية التي جرى تداولها اليوم الأحد ويوم أمس السبت، حول التحقيقات الأممية بشأن مزاعم الرشا، قائلا إنها "رسائل مزيفة".





من جانب آخر، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تأييدها ودعمها لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، لعقد جلسة مجلس النواب في سرت.





وصباح اليوم، استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها



