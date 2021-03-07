الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات في هذا التوقيت

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.









وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" :"الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوبا بنشاط رياح مثيرة لـ الأتربة خاصة على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري.









ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على شمال وجنوب البلاد يوم الأربعاء ما بين 33 و35.









وأضاف:"ابتداء من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة لحوالي 10 درجات وتستمر حتي أيام الجمعة والسبت".









وأردف:" حالة الجو ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ولم تستقر حتي الآن ، لافتا إلى ان الفترة القادمة ليس متوقعا بها سقوط أمطار ولكنه أمر وارد.



