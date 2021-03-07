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مصر تؤكد حرصها على الحل السياسي واستخراج المرتزقة من ليبيا .. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 م
سامح شكري
سامح شكري
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ندى عبد العزيز
أكدت مصر على حرصها الدائم فى الوصول إلى حل سياسي اتجاه الأزمة فى ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار واستكمال المسار السياسي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءًا بعقد انتخابات وفقا للدستور الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وشدد شكرى على ضرورة التزام كافة الأطراف فى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا ،والتصدى لأي محاولات من شأنها عرقلة جميع المؤسسات الليبية وزيادة الانقسام.

ومن جانبه اطلع يان كوبيتش على وزير الخارجية سامح شكرى على نتائج اتصالاته مع مختلف الاطراف المعنية بالازمة الليبية ، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات مثمنًا موقف القاهرة الدائم للحل السياسى فى ليبيا.

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