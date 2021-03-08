مصرع صيادين بالمنزلة وإصابة آخرين إثر وقوع تصادم مركبين

لقى صيادين مصرعهما البحث عن ثالث، وأصيب ٦ اخرون إثر تصادم مركبي صيد «مواتير بحرية» داخل بحيرة المنزلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي العلاج اللازم





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنزلة يفيد بورود اشاره من مستشفى المطرية المركزي، بوصول جثتين اثنين من الصيادين، اثر حادث تصادم مركبي صيد داخل بحيرة المنزلة.حيث لقيا مصرعهما على الفور.





فيما نقلت سيارات الإسعاف ٦ صيادين آخرين مصابين إلى مستشفى المنزلة حيث ان حالتهم حرجه.



