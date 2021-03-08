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حوادث

مصرع صيادين بالمنزلة وإصابة آخرين إثر وقوع تصادم مركبين

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:05 ص
مصرع صيادين بالمنزله
مصرع صيادين بالمنزله وإصابة آخرين إثر وقوع تصادم مركبين
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همت الحسينى
لقى صيادين مصرعهما البحث عن ثالث، وأصيب ٦ اخرون إثر تصادم مركبي صيد «مواتير بحرية» داخل بحيرة المنزلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي العلاج اللازم

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنزلة يفيد بورود اشاره من مستشفى المطرية المركزي، بوصول جثتين اثنين من الصيادين، اثر حادث تصادم مركبي صيد داخل بحيرة المنزلة.حيث لقيا مصرعهما على الفور.

فيما نقلت سيارات الإسعاف ٦ صيادين آخرين مصابين إلى مستشفى المنزلة حيث ان حالتهم حرجه.

حيث انتقلت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري والإسعاف إلى مكان الغرق ، وتم انتشال الجثتين و٦ مصابين حالتهم حرجة.
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