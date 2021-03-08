عودة عصر برشلونة الذهبي.. إنجازات لابورتا خلال ولايته الأولى

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.





وكانت انطلاقة خوان لابورتا خلال فترة ولايته ما بين عامي 2003 و2010، بتحقيق لقب "الليغا" بعد أشهر من وصوله إلى كرسي الرئاسة، وهو الإنجاز الذي تكرر في 4 مناسبات في عهده.





وجاءت إنجازات خوان لابورتا خلال فترة توليه رئاسة برشلونة من 2003 حتى 2010 كالاتي:





- الدوري الإسباني (4 مرات) مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2008 -2009 و 2009-2010.

- دوري أبطال أوروبا (مرتين) موسمي 2005 – 2006، 2008 – 2009.

- كأس ملك إسبانيا (مرة وحيدة) 2008 – 2009.

- كأس السوبر الإسباني (3 مرات) 2005، 2006، 2009.

- كأس العالم للأندية (مرة وحيدة) 2009.

- كأس السوبر الأوروبي (مرة وحيدة) 2009.





