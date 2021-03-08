ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة عصر برشلونة الذهبي.. إنجازات لابورتا خلال ولايته الأولى

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
فاز خوان لابورتا، بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.

وكانت انطلاقة خوان لابورتا خلال فترة ولايته ما بين عامي 2003 و2010، بتحقيق لقب "الليغا" بعد أشهر من وصوله إلى كرسي الرئاسة، وهو الإنجاز الذي تكرر في 4 مناسبات في عهده.


وجاءت إنجازات خوان لابورتا خلال فترة توليه رئاسة برشلونة من 2003 حتى 2010 كالاتي:

- الدوري الإسباني (4 مرات) مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2008 -2009 و 2009-2010.

- دوري أبطال أوروبا (مرتين) موسمي 2005 – 2006، 2008 – 2009.

- كأس ملك إسبانيا (مرة وحيدة) 2008 – 2009.

- كأس السوبر الإسباني (3 مرات) 2005، 2006، 2009.

- كأس العالم للأندية (مرة وحيدة) 2009.

- كأس السوبر الأوروبي (مرة وحيدة) 2009.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برشلونة يعلن 4 مرشحين لانتخابات رئاسة النادي

برشلونة يعلن رسميًا عن 3 مرشحين لرئاسة النادي الكتالوني

أحدهم يخطط لشراء صلاح.. كل ما تريد معرفته عن قائمة مرشحي رئاسة برشلونة

رسميا.. تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

برشلونة يعلن إقامة انتخابات رئاسة النادي يوم 7 مارس

القناة الثالثة الكتالونية تعلن فوز لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة

ترشيحاتنا

أول قرار من خوان لابورتا بعد فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة

لامع إلى الأبد.. طريقة ذكية لتنظيف المرحاض بدون تكاليف.. صور

مستشار الدوري الإنجليزي يوضح أسباب سوء مستوى ليفربول وهجوم الإعلام على محمد صلاح.. فيديو

في ذكرى ميلاد عادل أدهم.. أسرار مؤلمة في حياته

على رأسها التجديد لـ ميسي.. تحديات تواجه لابورتا رئيس برشلونة الجديد

مصر تعلن موقفها من أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع إلى الأبد.. طريقة ذكية لتنظيف المرحاض بدون تكاليف.. صور

بعد صراع مع العدوى لـ16 يومًا.. مريض كورونا يتخلص من حياته.. تفاصيل

جنون.. طيار جائع يهبط بالطائرة من أجل ساندويتش لحوم| صور