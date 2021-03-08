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أخبار العالم

دون إصابات محلية أو وفيات.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:45 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت اللجنة، إن جميع الإصابات قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أي إصابات محلية، بالإضافة إلى عدم تسجيل اي وفيات. 

كما تم تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض يوم، بينما يخضع 242 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 89994 حالة ، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تفشي موجة ثالثة أو رابعة من فيروس كورونا، حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي إن  ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك.. الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم توخي الحذر".

وأعرب رايان عن قلقه من وجود حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت جزءا من الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة الوباء.

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