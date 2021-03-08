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سيارات

بسعر 996 ألف جنيه.. مواصفات BMW كابريو الفئة الرابعة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
بي إم دبليو
بي إم دبليو
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أماني نوار
كشفت شركة بي إم دبليو عن النسخة الجديدة كابريو من الفئة الرابعة ،وذلك بسعر يبدأ 996 ألف جنيه مصري تقريبا ،كما أوضحت الشركة الألمانية أن سقف السيارة مميزة ، ويمكن طيه خلال السير ، بسرعة 50 كلم /س ، وذلك في غضون 18 ثانية خلف المقاعد الخلفية للسيارة .

والسيارة متميزة بزيادة في الأبعاد ، وهو ماينعكس على المساحة المقصورة الداخلية ، وزيادة سعة حيز الامتعة إلى 385 لتر،وتستمد السيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين ، والديزل.

والتي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلو وات /184 حصان ، ويبلغ أقصى سرعة للسيارة 250 كلم / كما أن معدل استهلاك الوقود بين 4.2 لتر من الديزل/100 كلم و6.9 لتر من البنزين/100 كلم.

الجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو اتجهت مؤخرا مثل باقي شركات صناعة السيارات ، وذلك من أجل تحويل طرازاتها الشهيرة إلى كهربائية ، وهايبرد كموديلات جديدة ، طرحها في الأسواق.

كما تعمل حاليا بي إم دبليو على الجيل السابع من سياراتها التقليدية بالإضافة إلى نسخة هايبرد ، ونسخة كهربائية بالكامل ، والتي سيتم إطلاقها عليها i7.

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