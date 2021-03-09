تقارير: غضب كبير بسبب ملتقى الحوار الليبي

طالبت العديد من الدول العربية والأجنبية، منها الإمارات العربية المتحدة وتونس وفرنسا وبعض الدول الأخرى طلبًا طارئا إلى مجلس الأمن، حثت فيه فريق خبراء الأمم المتحدة على نشر نتائج التحقيق في عمليات الفساد و التزوير في ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، نظرا لللأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الحقائق و النتائج في مسار تشكيل الدولة الليبية الجديدة.





وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية والعهد والفجر والساعة ٢٤ حيث اشارت التقارير الإعلامية الي العديد من التحديات التي ظهرت بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ملتقى الحوار الوطني لتشكيل حكومة انتقالية تُمهّد للانتخابات العامة في ديسمبر، من العام الجاري.





وطبقا للتقارير الإعلامية فإنه وجد ملتقى الحوار نفسه أمام العديد من الاتهامات حول مدى شفافيته، حيث فقد نسبة كبيرةمن مصداقيته منذ بدايته في تونس و حتى ختامها بانتخاب بعض الشخصيات منها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية بسويسرا، الذين سيعملون على إنشاء الحكومة الانتقالية الجديدة، ومازالت الآراء حول نزاهية الملتقى متضاربة، بين من يصفه بالملتقى المُسير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يرى بأنه لايحقق آمال الشعب الليبي، إلى أن ظهرت مؤخرًا تسريبات للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الخروقات التي جرت خلال انعقاده.





وأشارت التقارير المسربة إلى أنه وقبل ساعات قليلة من التصويت النهائي على القوائم الانتخابية، وفي فندق في مدينة جنيف السويسرية، عُرض على أعضاء الملتقى مبالغ كبيرة جدا مقابل التصويت على اسماء بعينها والتي كانت تتألف بالكامل من بعض الشخصيات الليبية مثل وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب.





بدأت فيما بعد التحديات والعراقيل بالظهور تباعًا أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث تصاعدت الدعوات في البرلمان الليبي المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى حين صدور نتائج رسمية للتقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، وسط مخاوف من أن تكون جميع مخرجات ملتقى الحوار ومنها السلطة التنفيذية الجديدة مفبركة وتم تحديدها مسبقًا باستخدام المال السياسي.





كما طالبت العديد من المنظمات الليبية بالتحقيق في تقرير الأمم المتحدة المسرب و الذي أزال الغبار عن وجه اليقين و فضح فساد مسؤولين كبار في ليبيا, وتُعتبر المطالب نابعة عن العديد من التقارير الإعلامية التي أفادت باحتمالية تورّط موظفين تابعين للأمم المتحدة في مخططات الفساد أيضًا، الأمر الذي قد يحدث زلزالًا في المشهد السياسي الليبي، وبات يهدّد شرعية ومصداقية السلطة التنفيذية الجديدة ومصداقية الأمم المتحدة.