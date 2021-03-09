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محافظات

وكيل وزارة الصحة يبحث مع مديري الإدارات الفنية سبل تطوير الأداء في السويس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:16 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس
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حسن غنيمة
ترأس اليوم  الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعآ مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة سير العمل  ، حيث شهد الاجتماع
عرضآ مفصلآ لمعوقات سير العمل بكل إدارة والخطط التصحيحية لتلافي السلبيات، ومراجعة ما قد تم عرضه خلال الأجتماعات السابقة وما تم تتفيذه من توصيات سابقة  وما سوف يتم  تنفيذه خلال الفترة المقبلة،  مشددآ علي تلافي اي اخطاء سابقة قد تحدث خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل .

جاء ذلك في إطار الاستمرار لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة للعمل علي تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

حضر الأجتماع د. سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية ود.رضا فكري وكيل المديرية ود الجوهري السيد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية د. مريم سلامة مدير عام إدارة الصيدلة ومديري إدارات الاسنان ،التخطيط ، الجودة، شؤون العاملين، التمريض، العلاج الطبيعي، العلاج الحر. 
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