بأسعار تنافسية.. انطلاق شيري تيجو 8 ذات الـ7 مقاعد موديل 2021 بالسوق المصري | صور





تأتي السيارة في فئتين مزودة بـ7 مقاعد موزعة على 3 صفوف وتصميم داخلي مريح لتوفر احتياجات الأسر الكبيرة كسيارة عائلية.





وتتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني، يولد قوة 154 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وبعزم 210 نيوتن متر عند عدد دورات للمحرك من 1750 إلى 4000 دورة في الدقيقة، إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة المخصصة لاستمتاع المستخدم بتجربة قيادة فريدة.





وأصبح عشاق السيارات على موعد جديد مع التميز ومتعة القيادة بفضل التصميم المستقبلي والديناميكي للسيارة شيري تيجو 8 الجديدة التي تضم أحدث التقنيات المخصصة لتوفر للمستهلك راحة البال الكاملة، خاصة وأن التصميم الخارجي للسيارة يميزها عن كافة السيارات الأخرى على الطريق، ويتضمن:





- إطارات رياضية مقاس 18 بوصة.

- مصابيح أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية.

- فتحة سقف بانورامية.

- مصابيح توقف LED عالية التركيز، وجهاز استشعار أضواء السيارات.

- ماسحات أمامية قابلة للتعديل ذات سرعة تلقائية.

- زجاج خلفي معتم يوفر الخصوصية.





ويستطيع هواة القيادة الديناميكية الاستمتاع بتلك الباقة من التحديثات التي حصلت عليها السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 في تصميمها الداخلي الذي يتضمن إضاءه داخليه ملونه بإمكانيه اختيار 7 الوان شاشة للمعلومات والترفيه 10.25 بوصة تحتوي على Car ApplePlay و Android Auto.





كما تتميز بشاشة مقاس 7 بوصة بديلًا عن العدادات التقليدية، ومقاعد جلد فاخر، وإمكانية الضبط الكهربائي أو اليدوي لمقعد السائق في 6 اتجاهات، والتعديل اليدوي لمقعد الراكب الأمامي ومقاعد الصف الثاني في 4 اتجاهات، كما أن مقاعد الصف الثاني تحتوي 3 مساند للرأس.





علاوة على وجود صندوق للتخزين مع التبريد بمسند الذراع الأمامي، ومقاعد الصف الثاني قابلة للطي بشكل مسطح بدرجة (60:40)، ومقاعد الصف الثالث قابلة للطي بشكل مسطح بدرجة (50:50)، إلى جانب خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.





وتأتي السيارة بتكنولوجيا فريدة تضمن توفير الرفاهية وراحة البال أثناء القيادة حيث تحتوي شيري تيجو 8 الجديدة على تكييف هواء ثنائي A / C، وإمكانية التشغيل بدون مفتاح، ونوافذ أوتوماتيكية حيث يمكن فتح نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة، إلى جانب وجود مظلة كهربائية، ومرايات جانبية قابلة الطي والتعديل كهربائيًا زُودت بخاصية التدفئة التلقائية وتحتوي على إشارات انعطاف بإضاءة LED، بالإضافة إلى وجود جهاز استشعار تلقائي للأمطار.





وعلى صعيد الأمان والسلامة فإن شيري تيجو 8 الجديدة مزودة كتجهيز قياسي ب 6 وسائد هوائية وتثبيت لكرسي الأطفال ISO FIX، ومانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، وحساسات لمنع الاصطدام من الأمام والخلف، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP، وبرنامج الثبات الإلكتروني TCS، مع مكابح يد الكترونية EPB، ونظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ EBA، ونظام المساعدة في صعود وهبوط المرتفعات، ونظام مرقبه ضغط الإطارات TPMS مع وجود شاشة للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.





شيري تيجو بأسعار تنافسية في السوق المصري

وتتوافر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 بأسعار تنافسية تستهدف العائلات كبيرة العدد التي تبحث عن سيارة مريحة وآمنة وواسعة ذات تصميم داخلي فاخر، وتأتي كل هذه المميزات من منطلق حرص شركة جي بي غبور أوتو على تقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري في إطار استراتيجيتها التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات بكل ما هو جديد، وتوفير مختلف الموديلات للفئات المختلفة مما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد المصري.





وأكد چانج جيبنج، الرئيس التنفيذي لشيري انترناشونال الصينية ، إن السيارة تيجو 8 موديل 2021 حصلت على باقة من التحديثات في التصميم الخارجي أضفت على مظهرها الكثير من الجرأة والقوة، علاوة على تمتعها بمجموعة كاملة من المميزات الجديدة والفريدة تتضمن أعلى مواصفات السلامة والأمان وأنظمة الراحة والرفاهية، المصممة خصيصًا لخدمة العائلات الكبيرة.





وأشار إلى أن مجموعة جي بي غبور أوتو توفر كافة إمكاناتها وقدراتها لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة كليًا من السيارات التي تتمتع بقدرات عالية وإمكانيات ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر، وتحقق تطلعات عملائنا، إلى جانب توفير السيارات بأسعار مناسبة لكافة الفئات والقطاعات.





وأوضح أن جي بي غبور أوتو حريصة على شراكتها القوية مع شيري الصينية التي استحوذت طرازاتها المختلفة من السيارات على تفضيل المصريين وشريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري على مدار الأعوام الماضية، وذلك لأنها تعطي اهتمامًا خاصًا للسوق المصري الواعد، حيث تجري دراسات جيدة لاحتياجات السوق واهتمامات وتطلعات المستهلك المصري وتوفير السيارات التي تتلائم مع هذه الاهتمامات والتطلعات.





جدير بالذكر أن شركة جي بي غبور أوتو توفر تيجو 8 بضمان 6 سنين او 150 الف كم _أيهما أقرب_ وأيضا توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

بـ7 مقاعد ومساحات واسعة داخليًا أطلقت مجموعة جي بي غبور النسخة الأحدث من السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 الجديدة كليًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري.