شريف إكرامي عن التحرش بطفلة المعادي: جريمة قذرة ضد الإنسانية والتعاطف معها جهل

علق شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز على واقعة متحرش المعادي بإحدى الأطفال والتي هزت وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت الراي العام.



‏وكتب شريف إكرامي عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "التحرش بالاطفال ليست مجرد قضية جنسية بل هي جريمة قذرة ضد الانسانيه،اقصي درجات التدمير النفسي و العضوي مدي الحياة، التعاطف والتبرير معها جهل،العقاب الرادع فقط هو السبيل الوحيد لحماية اطفالنا.. حفظ الله بناتنا و ابنائنا من كل سوء".

يذكر أنه بعد ساعات من تداول فيديو تحرش أحد الأشخاص بفتاة عبر "فيس بوك"، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي.



وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه إلا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول ، فيما نجحت القوات من القبض عليه بعد تحديد الاماكن التي يتردد عليها ، وجار تسليمه للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة واقوال الطفلة وشهود العيان .

