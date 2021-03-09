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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى 7000 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:01 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل  (7072) إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجدّ خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان 3702 حالة. 

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها ان إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان ارتفع  إلى (442,202) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (61,678) حالة
وأوضحت الوزارة انه تم تسجيل 59 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي (5046).

وبينت أنه تم رصد تعافي  (4024) حالة، خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (375,478) حالة

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