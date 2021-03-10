"ذاكر ديجيتال" ... خدمة جديدة لطلاب جميع المراحل الدراسية على بنك المعرفة

أعلن بنك المعرفة المصري عن أحد المساهمات الجديدة التي تقوم بها Discovery Education لتحسين تجربة التدريس والتعلم والتي تعتمد علي تصميم فرص فعالة ومخططة لبناء دروس تفاعلية تعمل علي تنمية مهارات الاستكشاف والبحث والتطبيق لدي الطلاب.





وقال بنك المعرفة المصري : سيتم إصدار دروس تفاعلية تحت شعار ذاكر ديجيتال لجميع المراحل الدراسية ، تعتمد في بنائها علي نموذج للتعلم يتضمن 5 مراحل أساسية تهدف إلى مساعدة المتعلمين علي بناء المعرفة وربط خبراتهم السابقة بمحتوي التعلم.





و وجه بنك المعرفة المعرفة المصري ، رسالة لجميع متابعيه قائلا : تابعونا للتعرف على سلسلة الدروس التفاعلية ونموذج التعلم المُستخدم في بنائها من خلال موقع بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg





وكان قد أعلن بنك المعرفة المصري ، لطلاب المرحلة الثانوية ، إتاحة مذاكرة مادة الأحياء بطريقة شيقة وتفاعلية ، و الوصول للأسئلة والاختبارات وإجابتها من خلال محتوى بريتانيكا المتاح على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري: