أسعار فئات ام جي 6 موديل 2021| صور

تقدم شركة أم جي الصينية سيارتها MG 6، عبر 4 فئات مختلفة من التجهيزات وهما، STANDARD وCOMFORT وLUX / BLACK INTERIOR، والفئة الرابعة LUX / RED INTERIOR جميعهم يأتي بإطلالة 2021.

واعتمدت السيارة على شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود، ومصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، بالإضافة إلى عجلات رياضية بين 16 و 17 بوصة مدعومة بـ جنوط معدنية، و منظومة عادم ثنائية المخارج، على جانبي الصادم الخلفي، الذي ضم مستشعرات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، و مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء، و عدد 6 مكبرات صوتية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، و مثبت سرعة، وزر تفعيل وإيقاف المحرك.

ويبلغ استهلاك السيارة من القود نحو 6.8 لتر/100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، وذلك بفضل تمتعها بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

بالإضافة إلى حزمة متطورة من أنظمة المكابح ABS وEBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ومرايات جانبية كهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 6 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي سعر 284.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي سعر 229.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 314.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX / RED INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 319.990 جنيه.