اختار لها الحجاب في المداح .. نسرين طافش سعيدة بالتعاون الثاني مع أحمد سمير فرج

وأضافت، «نسرين» أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها الشكل الخارجي لشخصية «رحاب» التي تلعبها بمسلسل «المداح»، وذلك بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل.

وتجسد نسرين طافش، في أحدث مسلسل «المداح» شخصية تُدعي «رحاب» وهي فتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية؛ ثم تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.





ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كلًا من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج.