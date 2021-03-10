تعليق مثير من ابراهيم سعيد على عودة كارتيرون للزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أنه لا يؤيد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى إلى تدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي باتشيكو الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء .





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كارتيرون سبق وأن تخلى عن الزمالك في وقت صعب أثناء ولايته الأولى مع الفريق ، ورحل بشكل مفاجئ إلى التعاون السعودي وهو أحد أسباب خسارة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي .





واختتم سعيد : أتعجب من قرار مجلس إدارة الزمالك بالتفكير في عودة كارتيرون مرة أخرى ، بعدما رحل بطريقة لا تليق بمكانة و جماهير نادي الزمالك .