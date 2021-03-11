تبديل مباراتي بيراميدز في الدوري والكأس تجنبًا لإجهاد اللاعبين

حقق بيراميدز فوزا مستحقا علي نكانا الزامبي بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الاولي، بدور المجموعات ضمن منافسات الكونفيدرالية.





وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق محمود وادي بعد تنفيذ ركنية متقنة من اسلام عيسي ، ليخرج حارس مرمي نكانا بالخطأ ليستغلها المهاجم الفلسطيني ويسددها علي الفور ، فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الاول لفريق بيراميدز .





وأضاف بيراميدز الهدف الثاني ، فى الدقيقة 8 عن طريق اسلام عيسي بعد تلقيه تمريرة رائعه من رمضان صبحي ويراوغ اثنين من دفاع نكانا داخل منطقة الجزاء ، ويسددها بقوة تسكن الشباك .





وتعرض محمود وادي مهاجم بيراميدز لإصابه قوية بعد تدخل عنيف من حارس مرمي نكانا فى كرة مشتركة ، ليخرج المهاجم الفلسطيني علي نقاله ولم يكمل المباراة ويدخل بدلا منه دودو الجباس.





وتضم المجموعة الرابعة ، بيراميدز ، الرجاء البيضاوي ، نكانا الزامبي ، نامونجو التنزاني .





وبهذا الفوز يتصدر بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط مؤقتا متساويا مع الرجاء بفارق الأهداف ، بينما يأتي نكانا فى المركز الرابع دون نقاط.



