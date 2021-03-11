خوفا من الأمراض.. أهالي البدرشين يستغيثون من تلوث ترعة العزيزية

سادت حالة من الذعر بين أهالى مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب وجود ترعة العزيزية التى تعانى من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، مما أدى إلى تراكم القمامة وأصبحت ملجأ للحيوانات الضالة والثعابين والفئران والحيوانات النافقة التي تمثل مصدر خطر على صحة المواطنين.

ويقول الأهالى في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى صدى البلد: إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي، بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث أنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية.





وأضافوا: الترعة ماشية في البلد من أولها لآخرها، مفيهاش ميه وريحتها في كل مكان، بتأثر علينا وعلى زراعتنا، المرض بيحاصرنا من كل مكان بسبب الترعة المكشوفة والتلوث الموجود على مرأى ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أى خطوة لحماية أرواح الأبرياء من الأهالى.

وقالوا: الترعة تقع فى وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش فى ظروف بيئية صحية، وأضاف أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالى، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبى الترعة، مما يتسبب فى زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".





وناشد أهالي البدرشين المسئولين فى محافظة الجيزة بسرعة التدخل وإدراج الترعة في خطة التغطية بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة، للحفاظ علي صحة المواطنين.





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