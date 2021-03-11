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منوعات

بعد إنجاب 4 توائم .. سيدة تضطر لترك طفلين في المستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:37 ص
أم لـ4 توائم تترك
أم لـ4 توائم تترك طفلين بالمستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة
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هدير علاء
بعد إنجابها أربعة توائم، اضطرت أم إلى ترك اثنين من أطفالها حديثي الولادة في المستشفى بسبب عجزها عن سداد فاتورتها الطبية الباهظة في حالة مأساوية.

وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل هذه الواقعة، موضحة أن الأم "فرجينيا أديامبو" ذات الـ26 عامًا دخلت في مرحلة المخاض في الأسبوع الـ31 من الحمل، ونُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة الكينية "نيروبي"، حيث أنجبت أربعة صبية توائم.


وأصيبت في أعقاب ذلك بمضاعفات نُقلت على إثرها إلى وحدة العناية المركزة، وبعد تعافيها تلقت فاتورة طبية بقيمة تعادل 25 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي أجبرها على إبرام اتفاق مفجع مع إدارة المستشفى بحيث تصطحب برفقتها اثنين فقط من أطفالها لمنزلها وتترك الآخرين هناك، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام عن "فرجينيا أديامبو" قولها إنها أمضت فترة حملها بدون أي مشاكل أو تعقيدات، حتى دخلت في مرحلة المخاض وأنجبت توائمها الأربعة في الأول من فبراير الماضي قبل الموعد المقرر للولادة، وعانت من مضاعفات بعد يوم من الولادة، حيث أوضحت أنها أصيبت بتورم في الساقين وعدوى حادة ولم تكن تستجيب للعلاج، وتدهورت حالتها حتى انتهى بها الحال في وحدة العناية المركزة.


ولسوء حظها، فقد أسفرت إقامتها بالمستشفى لمدة 5 أسابيع عن تلقيها فاتورة باهظة عجزت عن سدادها بالكامل؛ وبعد محادثات مع إدارة المستشفى سُمح لـ"أديامبو" وزوجها "تشارلز كيالو ندوني" بالعودة لمنزلهما برفقة اثنين فقط من المواليد وترك الاثنين الآخرين بالمستشفى.

وأكدت "فرجينيا أديامبو" خلال تصريحاتها أنه سيتم السماح للطفلين الآخرين بمغادرة المستشفى حال تمكنت من سداد الفاتورة، لكن كلما طالت فترة بقائهما هناك كلما زادت قيمة الفاتورة.

ولذلك فقد أطلقت هذه السيدة وزوجها حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت في محاولة يائسة لجمع شمل عائلتهما.
بعد إنجاب 4 توائم .. سيدة تضطر لترك طفلين في المستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة
بعد إنجاب 4 توائم .. سيدة تضطر لترك طفلين في المستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة
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