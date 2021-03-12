الكوليسترول والالتهابات.. أسباب مرض تمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية

حذر الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، من مرض تمدد الأوعية الدموية الدماغي الذي هو في الأساس هو تضخم أو انتفاخ في الأوعية الدموية في الدماغ وغالبًا ما يبدو التمدد شبيهًا بالثمرة المعلقة على الجذر.





وقال الدكتور وليد الدالي : " يمكن لتمدد الأوعية الدموية الدماغي أن يتمزق، ممَّا يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ او سكتة دماغية نزفية، وكثيرًا ما يحدث تمدد الأوعية الدموية المتمزق في مكان بين الدماغ والأنسجة الرقيقة التي تغطي الدماغ، ويسمى هذا النوع من السكتة الدماغية النزفية بالنزف تحت العنكبوتية".





وأضاف الدكتور وليد الدالي : تعد الشرايين من بين الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأوكسجين من القلب إلى أعضاء الجسم الأخرى، علما أن جدران الشرايين سميكة وقوية تتحمل ضغط الدم ولكن في حال ضعفت هذه الجدران أو أُصيبت بضرر ما يظهر تمدد في الشرايين، وقد يحدث ذلك في أي شريان في الجسم.





وأكد الدكتور وليد الدالي آن هناك العديد من الأسباب لمرض انسداد الأوعية الدموية وأشهر هذه الأسباب هو مرض تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حيث يؤدي ذلك إلى تراكم كميات كبيرة من الترسبات على جدران الشرايين مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم عبرها.



