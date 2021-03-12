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مرأة

المميزات والعيوب.. ٥ عمليات لعلاج السمنة وإنقاص الوزن

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، وإستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، أن عمليات السمنة كثيرة ومتعددة ولا تناسب كل العمليات كل الحالات بل إن كل حالة يناسبها ما هو متوافق مع المعطيات الطبية الخاصة بالمريض ومن عمليات إنقاص الوزن وعلاج السمنة عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار، وعملية تدبيس المعدة ، وعملية ربط المعدة.


وقال الدكتور محمد الفولي أن عملية حزام المعدة يتم فيها استخدام رباط أو حلقة من السيليكون, والذي يمكن تغيير حجمه عن طريق حقنه بمحلول من الملح أو سحب محلول الملح منه عن طريق منفذ يوضع تحت الجلد مباشرة, ويتم القيام بهذه العملية عن طريق منظار ويطلق عليها ربط المعدة او حزام المعدة.


غالبا ما يتم فقدان الوزن عن طريق التحكم فى كمية الطعام المتناول وجعلها بكميات صغيرة وذلك بسبب الكيس المعدى الصغير والمخرج الضيق الذي يمر منه الطعام.


وأضاف الدكتور محمد الفولي، أن هذا  النوع من العمليات يعد من أكثر أنواع العمليات أمانا ولكن نتائجها فى نزول الوزن ليست على مستوى عملية تكميم المعدة بالمنظار او عملية تحويل مسار المعدة المصغرة بالمنظار.


وأوضح الدكتور محمد الفولي أن عملية تكميم المعدة بالمنظار هي عملية جراحية تهدف إلى فقدان الوزن عن طريق تقليل حجم المعدة إلى ما يقارب 15% من حجم المعدة الطبيعى وتتم هذه العملية عن طريق دباسات جراحية، ويصبح شكل المعدة يشبه الانبوب او الكم على شكل حبة ثمرة الموز, تتم العملية عن طريق المنظار ولا يمكن ارجاع المعدة الى سابق عهدها.


وأشار الدكتور محمد الفولى ، تتم عملية بالون المعدة عن طريق إدخال بالون مفرغ من الهواء داخل المعدة ثم ملئه بالهواء لتقليص مساحة المعدة الخالية، وينتج عن ذلك شعور الشخص بالشبع فور تناوله كميات صغيرة من الطعام.

وتابع الدكتور محمد الفولى أن هناك أيضا ما يسمي بعملية عملية طى المعدة تعد شكل من أشكال تكميم المعدة وتتم عن طريق طى أجزاء من المعدة بحيث تصبح على شكل كم وتكون بديلة عن قص وإزالة نسيج المعدة وتتميز هذه الطريقة بقدرة المعدة على امتصاص الغذاء، وتقلل هذه العملية من حجم المعدة بشكل كبير مما يساعد المريض على الشعور بالشبع بمجرد تناول كميات صغيرة من الطعام.
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