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توك شو

فحت في الصخر.. نادية الجندي تتحدث عن مشوارها الفني

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:08 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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إسراء صبري
قالت الفنانة نادية الجندي، إن الفن رحلة شاقة جدا ولا يقدر عليها سوى من يعشق الفن، معقبة: الفن حياة صعبة واللي بيحب الفن أوي بيبقى عبد ليه".

وتابعت "الجندي" خلال حواهرا ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"، :"كل حاجة في الدنيا ليها ثمن..الناس فاكرة أن الفن دا شيء سهل ولكنه على العكس تماما..مسترسلة: اللي بيبدأ طريقة بسهولة بينتهي بسرعة".

واسترسل: مشواري الفني كان صعب عن باقي النجمات، "أنا فحت في الصخر".
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