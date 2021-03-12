فحت في الصخر.. نادية الجندي تتحدث عن مشوارها الفني

قالت الفنانة نادية الجندي، إن الفن رحلة شاقة جدا ولا يقدر عليها سوى من يعشق الفن، معقبة: الفن حياة صعبة واللي بيحب الفن أوي بيبقى عبد ليه".



وتابعت "الجندي" خلال حواهرا ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"، :"كل حاجة في الدنيا ليها ثمن..الناس فاكرة أن الفن دا شيء سهل ولكنه على العكس تماما..مسترسلة: اللي بيبدأ طريقة بسهولة بينتهي بسرعة".



واسترسل: مشواري الفني كان صعب عن باقي النجمات، "أنا فحت في الصخر".