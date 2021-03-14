ماذا تفعل إذا وجدت لون أخضر في هذه المنطقة بالدجاجة؟.. أطباء يجيبون

يفاجأ البعض بعد شراء الدواجن والوصول للمنزل بوجود لون أخضر في عضلة الصدر في الدجاجة ويعتقد البعض أنه سرطان.
وكشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، سر هذا اللون الأخضر، حيث أكد الأطباء بالمديرية أنها ليست حالة مرضية أو نتيجة ميكروب وتحدث نتيجة نشاط الطائر الزائد وتحريك أجنحته كثيرا.
وأكدت كل من الدكتورة نانسي النجار والدكتورة أسماء مرغني الأطباء بالمديرية: "بناء على ذلك تحتاج عضلة الصدر دم أكثر وفي حالة عدم وصول الدم الكافي وبالتالي عدم وصول أكسجين كاف، فإنه يحدث نوع من necrosis أو التنخر وينزع الجزء الأخضر فقط وباقي الدجاجة سليمة".
وعن أسس شراء الدواجن والحصول عليها بجودة عالية نصحت الطبيبتان بما يلي:
اولا .. الدجاج الفريش غير المجمد :
يفضل شراءه مذبوح في مجازر الدواجن المرخصة والمعتمدة من الهيئة العامه للخدمات البيطريه والتي يسجل لها قرار وزاري لخضوعها للكشف البيطري وضمان خلوها من الأمراض
ثانيا ... عند شراء الدجاج المجمد:
تأكد من تاريخ الصلاحية المدون، ويُفضل أن يكون التاريخ حديثًاوطريقة الحفظ وان تكون الكتابه غير قابله للكسر او المحو وتأكد من حفظ الدجاج في عبوات محكمة الغلق وغير قابله للتسريب
تأكد من سلامة عظام الدجاج وعدم وجود كسور بها، إذ يدل وجود كسور بعظام الدجاجة على بدايه عمليه فسادها.
تأكد من عدم وجود أي رائحة غريبة أو نفاذة للدجاجة قبل شرائها.
تأكد من عدم تغير لون الدجاجة وعدم وجود أي علامات أو ألوان مختلفة في لحم الدجاجة.