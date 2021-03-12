المغرب.. 464 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 453 أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487750 حالة.









وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نزولا من 10 أمس الأول الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 8712 حالة.









وتابعت: "تعافى 519 شخصا ليصل مجموع المتعافين إلى 474257 حالة".







