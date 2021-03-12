نادية الجندي تكشف أسرارا عن علاقتها بوالدتها لأول مرة

قالت الفنانة نادية الجندي ، إن شخصيتها لا تُشبه شخصية والدتها ، قائلة : " ماما كانت ست بيت ، ومش بتشتغل ، وكانت عايشة لولادها بس " .
وأضافت " نادية الجندي " خلال
لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، معقبة :
" مش متسلطة ، ولكن كانت قوية في تربيتها لأولادها ، وفي أسلوب حياتها ، وفي
إدارتها للبيت " .
وتابعت الفنانة : " ماما وقفت جمبي
وشجعتني أتعلم رياضة ، وكان ليها الفضل في اللي أنا فيه ، كانت بتيجي معايا
التصوير" .
وأكملت : " أنا إمرأة قوية في الحق ومش
متسلطة ابدًا ، وبعرف آخد حقي وأدافع عن نفسي لو فيه ظُلم وقع عليا ، وبقدر أحمي
نفسي وفني وتاريخي بالقوة " .
وأردفت : " أنا وماما كنا صحاب أوي ،
وكنت بحبها أوي ومش بخاف منها " .