ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نادية الجندي تكشف أسرارا عن علاقتها بوالدتها لأول مرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:29 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
Advertisements
ندى رأفت

قالت الفنانة نادية الجندي ، إن شخصيتها لا تُشبه شخصية والدتها ، قائلة : " ماما كانت ست بيت ، ومش بتشتغل ، وكانت عايشة لولادها بس " .

وأضافت " نادية الجندي " خلال لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، معقبة : " مش متسلطة ، ولكن كانت قوية في تربيتها لأولادها ، وفي أسلوب حياتها ، وفي إدارتها للبيت " .

وتابعت الفنانة : " ماما وقفت جمبي وشجعتني أتعلم رياضة ، وكان ليها الفضل في اللي أنا فيه ، كانت بتيجي معايا التصوير" .

وأكملت : " أنا إمرأة قوية في الحق ومش متسلطة ابدًا ، وبعرف آخد حقي وأدافع عن نفسي لو فيه ظُلم وقع عليا ، وبقدر أحمي نفسي وفني وتاريخي بالقوة " .

وأردفت : " أنا وماما كنا صحاب أوي ، وكنت بحبها أوي ومش بخاف منها " .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في سن ١١ عاما.. عمرو يبيع السبح والإكسسوارات لدفع مصاريف المدرسة وعلاج والدته

نادية الجندي تنتقم من أبلة فاهيتا.. اعرف التفاصيل

ليس حبًا فى الفن.. رجاء حسين توضح سبب احترافها التمثيل

هالة صدقي: اتجوزت في لحظة ضعف ولو كنا فكرنا مكناش اتجوزنا

فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

القصة الكاملة لتحرش شابين بفتاة المنتزه وضربها أمام المارة

ترشيحاتنا

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون

الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

كهربا يرحل إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني فى قيادة الأهلى

سندويتشاتها اختفت.. سيدة تتعرض لأغرب حادث سرقة .. تفاصيل

الظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى.. غادة نافع ونجلها فى جلسة تصوير جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور