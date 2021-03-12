نادية الجندي تكشف أسرارا عن علاقتها بوالدتها لأول مرة

قالت الفنانة نادية الجندي ، إن شخصيتها لا تُشبه شخصية والدتها ، قائلة : " ماما كانت ست بيت ، ومش بتشتغل ، وكانت عايشة لولادها بس " .

وأضافت " نادية الجندي " خلال لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، معقبة : " مش متسلطة ، ولكن كانت قوية في تربيتها لأولادها ، وفي أسلوب حياتها ، وفي إدارتها للبيت " .

وتابعت الفنانة : " ماما وقفت جمبي وشجعتني أتعلم رياضة ، وكان ليها الفضل في اللي أنا فيه ، كانت بتيجي معايا التصوير" .

وأكملت : " أنا إمرأة قوية في الحق ومش متسلطة ابدًا ، وبعرف آخد حقي وأدافع عن نفسي لو فيه ظُلم وقع عليا ، وبقدر أحمي نفسي وفني وتاريخي بالقوة " .

وأردفت : " أنا وماما كنا صحاب أوي ، وكنت بحبها أوي ومش بخاف منها " .