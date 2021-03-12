مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان، مئير بن شبات، عقدا مباحثات استراتيجية مشتركة، مساء الخميس.





وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن سوليفان ومئير بن شبات اتفقا على مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها التهديد الإيراني.





وفي منتصف شهر فبراير الماضي قال البيت الأبيض، إن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعيم بمنطقة الشرق الأوسط ستكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وفي 17 من ذات الشهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تلقى اتصالا "دافئا" من الرئيس بايدن، مضيفا أنهما ناقشا دفع اتفاقيات السلام و"التهديدات الإيرانية".





وبدوه، قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران، روب مالي، إن الإدارة الأمريكية لا تريد مواجهة علنية مع إسرائيل، على غرار التي جرت في عام 2015.



