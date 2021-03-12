الحكومة: نستهدف وجود 100 جامعة بحلول 2030.. وإنشاء 6 تكنولوجية جديدة.. نواب: خطوة جادة تسهم في رفع التصنيف العالمي للتعليم المصري.. وضخ فنيين مهرة في كافة قطاعات الإنتاج

نائب: العنصر البشري أحد أهم الأساسيات الداعمة في دفع عجلة التقدم لأي دولة

نائب: إنشاء جامعات جديدة بكافة محافظات مصر يواكب التطورات العالمية

برلمانية عن إنشاء جامعة بكل محافظة: تسهم فى رفع مستوى التصنيفات التعليمية الخاصة بمصر إقليميًا و دوليًا





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.





وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتى تستهدف إضافة جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلى أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة.





وفى هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود هذه الخطة ، موضحين أهميتها في رفع مستوى المنظومة التعليمية في مصر، وتطويرها ، فضلا عن إحراز مستوى متقدم على الوجه العالمي، إلى جانب المساهمة في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.





وأكدوا على أهمية تعظيم وتأهيل الشباب المصري لسوق العامل، لإخراج كوادر بشرية فاعلة تتواكب مع ما يتطلبه العصر الحديث، لافتين إلى أن الاستثمار في الطاقة البشرية الشبابية هي ثروة مصر القومية .

بداية ثمن النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، جهود الخطة الاستثمارية المقترحة بوزارة التعليم العالي ، مؤكدًا على أن العمل في الدولة المصرية في وقتنا الحالي ، يتفق وخطة واضحة تعمل جنبًا إلى جنب، وذلك عن طريق التوازي ما بين البنية الأساسية والتحتية والطاقة البشرية.





وأكد" جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في البشر هو أساس تقدم أي دولة، كونه يمثل دورًا محوريا هامًا فى التنمية الاقتصادية ، مشيرًا إلى أن العنصر البشري كان ولا يزال أحد أهم الأساسيات الداعمة في دفع عجلة التقدم للأمام ، معقبًا:" لن يحدث ذلك الا عن طريق الاهتمام بصحة المواطن وتعليمه في المقام الأول، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمار فى العقول و الأصول الملموسة في التعليم و الابتكار والتعليم بما يضمن تحقيق عملية التنمية المستدامة ".





وعن أهمية وجود 100 جامعة بحلول عام 2030، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن معيار تقدم أي دولة تعليميا ، يعتمد في المقام الأول على ما تقدمه من خدمات داعمة للمنظومة التعليمية ، وهذا يأتي من خلال الزيادة في أعداد الجامعات، وستنعكس آثارها الإيجابية وبشكل واضح على ترتيب مصر بين دول العالم فى مجال جودة التعليم، معقبًا:" العالم فى تطور هائل و مستمر ، وهذا التقدم يتطلب تطورًا علميًا كبيرًا لمواكبته، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعة بكل محافظة سيسهم بلا شك في رفع التصنيف العالمي المصري التعليمي".





من جانبه أشاد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود الخطة الاستثمارية المقترحة بوزارة التعليم العالي ،والتى من أولى أهدافها، تخصيص جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، ليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعات جديدة بكافة محافظات مصر، لاسيما في هذا الوقت يواكب التطورات العالمية .





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر دولة شابة، حيث أن 90% من تعداد سكانها شباب ، مؤكدًا على أن تأهيل الشباب تعليميًا وثقافيًا ورياضيًا ، هو ثروة مصر القومية الحقيقية .





وأكد" دياب " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع ، سيسهم فى مزايا عدة أبرزها: تأهيل كوادر بشرية من الشباب ، وتقليل نسب الأمية ، وتجهيز الشباب لمواجهة المنافسة القائمة بسوق العمل ، لافتا إلى أهمية القرار الذي أقرته الحكومة، وذلك بإتاحتها اختيار لغة ثانية من بين 5 لغات، و إتاحة رفاهية الاختيار، بما يضمن التنوع في فرص العمل بمختلف دول العالم، معقبًا:" أى تطور في المنظومة التعليمية يصب في مصلحة مصر وشبابها وشعبها العظيم ".





وفي سياق متصل ثمنت النائب، منى عبد العاطي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الخطة الاستثمارية المقترحة بوزارة التعليم العالي ،والتى من أولى أهدافها، تخصيص جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، ليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، مؤكدة أن مصر ستجني ثمار متقدمة من واقع هذه الخطة ، وستكون بمثابة نقلة نوعية للمنظومة التعليمية في مصر .





وأكدت" عبد العاطي " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع ، سيسهم فى رفع مستوى التصنيفات التعليمية الخاصة بمصر إقليميًا و دوليًا.



