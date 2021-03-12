برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع فينالدوم





وبحسب صحيفة " سبورت" الكتالونية،فإن تعاقد برشلونة مع نجم ليفربول هذا الصيف مستبعد عمليًا،بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر به اللاعب الشاب إلياكس موريبا.





وأشارت الصحيفة إلى أن لدى موريبا العديد من الصفات التي يبحث عنها مدرب الفريق كومان في فينالدوم، ويفضل برشلونة المراهنة على الشاب بدلًا من اللاعب الهولندي.





وكانت بعض التقارير الصحفية قد أفادت باقتراب انضمام فينالدوم لصفوف برشلونة بطلب من كومان.





وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

صرف نادي برشلونة الإسباني، النظر عن التعاقد مع الهولندي جيني فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.