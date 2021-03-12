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أخبار العالم

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:28 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها توصي بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بعد قرار بعض الدول بتعليق استخدامه عقب ظهور بعض الأعراض الجانبية على متلقيه.

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن فائدة لقاح أسترازينيكا تتجاوز المعلومات السلبية عنه، مضيفة: "نوصي بمواصلة استحدامه رغم قرار بعض الدول الأوروبية بتعليق استخدام اللقاح".

جاء ذلك بعد إعلان عدة دول أوروبية، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورج، تعليق استخدام اللقاح، على خلفية تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، ما أودى بأرواح بعضهم.

وأعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا، أمس، أن مخاطر تجلط الدم "ليست أعلى" لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لتقلل من المخاوف المرتبطة بهذا اللقاح تحديدا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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