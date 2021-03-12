قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها توصي بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بعد قرار بعض الدول بتعليق استخدامه عقب ظهور بعض الأعراض الجانبية على متلقيه.





وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن فائدة لقاح أسترازينيكا تتجاوز المعلومات السلبية عنه، مضيفة: "نوصي بمواصلة استحدامه رغم قرار بعض الدول الأوروبية بتعليق استخدام اللقاح".





جاء ذلك بعد إعلان عدة دول أوروبية، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورج، تعليق استخدام اللقاح، على خلفية تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، ما أودى بأرواح بعضهم.



