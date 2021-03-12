بسبب شيكابالا.. الفيفا يغرم الزمالك 800 ألف يورو لصالح سبورتنج لشبونة

أكد تقرير برتغالي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" رفع الغرامة الموقعة على نادي الزمالك لصالح، بسبب أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، من 650 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن محكمة التحكيم الرياضي في الفيفا في سويسرا، عقدت هذا الأسبوع جلسة استماع ، بشأن فرض عقوبة تعاقدية بخصوص انتقال شيكابالا من سبورتنج إلى الزمالك في 2015.





وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن الزمالك تخلف عن عن الموعد النهائي للدفع وشهد قيام الفيفا، برفع الغرامة على نادي الزمالك من 650 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.





كان نادي الزمالك استعاد محمود عبد الرازاق شيكابالا من سبورتنج لشبونة في 2015، لكنه لم يسدد باقي مستحقات الصفقة.



