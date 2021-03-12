الكشف على 1899 مواطنا بقافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بملوي ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين،وذلك بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي،على مدار يومين،ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة،حرصًا على سلامة وصحة المواطنين،وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي بوصول الخدمات الصحية لجميع القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا،إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1899 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة،إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 315 حالة جراحة و557 حالة أطفال و369 باطنة و148 قلب و266 جلدية و92 نساء و54 تنظيم أسرة و198 أسنان، إلى جانب إجراء 147 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالات موجات صوتية وعمل 8 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لنحو 126 متردد وتم خلع اسنان لنحو 8 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 100 متردد.





كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

كانت مديرية الصحة قد نفذت 6 قوافل طبية وعلاجية خلال فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





واستعرض المحافظ جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال القوافل الطبية خلال فبراير الماضي،حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10059 حالة تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية واجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.





من جانبه،أشار الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا،إلى أن القوافل تم تنفيذها بعدد من القرى الاكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، لافتًا الى انها شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء تحاليل مختلفة لـ611 حالة وعمل موجات صوتية لـ 363 حالة و98 حالة رسم قلب وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ834 متردد وتحويل 171حالة للمستشفى لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لنحو 512 متردد.