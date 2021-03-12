بحضور وزير التعليم العالى.. رئيس جامعة أسوان يشارك فى البرنامج التدريبي لـ الأعلى للجامعات

أسوان تحتفل بعيدها القومي ..وزير الأوقاف والمحافظ في ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة ..الوزير في خطبة الجمعة: يستحب إخراج الزكاة عند الجوائح لتدبير العلاج واللقاحات..صور