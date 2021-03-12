بحضور وزير التعليم العالى.. رئيس جامعة أسوان يشارك فى البرنامج التدريبي لـ الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.
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افتتاح مسجدين في أسوان .. شاهد
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب بأن البرنامج يستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030.
وكان قد أفتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام اليوم الجمعة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الرحمن بقرية المنشية بكوم أمبو والذى يقع على مساحة 380م2 ، وهو الذى تزامن مع أفتتاح مسجد السيدة زينب بنفس القرية والذى يقع على مساحة 140 م2 حيث تم إحلال وتجديد المسجدين بالجهود الذاتية مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف والذى يأتي ضمن سلسلة أفتتاح المساجد وأعمار بيوت الله .
وعقب ألقاءه لخطبة الجمعة بعنوان " الوطن .. وحق الشهيد " أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأنه بأفتتاح مسجدى الرحمن والسيدة زينب وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ27 مسجدًا، على مدار 3 أشهر .
وأوضح محمد عزت بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واقرأ أيضًا:
افتتاح مسجدين في أسوان .. شاهد
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب بأن البرنامج يستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030.
وكان قد أفتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام اليوم الجمعة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الرحمن بقرية المنشية بكوم أمبو والذى يقع على مساحة 380م2 ، وهو الذى تزامن مع أفتتاح مسجد السيدة زينب بنفس القرية والذى يقع على مساحة 140 م2 حيث تم إحلال وتجديد المسجدين بالجهود الذاتية مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف والذى يأتي ضمن سلسلة أفتتاح المساجد وأعمار بيوت الله .
وعقب ألقاءه لخطبة الجمعة بعنوان " الوطن .. وحق الشهيد " أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأنه بأفتتاح مسجدى الرحمن والسيدة زينب وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ27 مسجدًا، على مدار 3 أشهر .
وأوضح محمد عزت بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .