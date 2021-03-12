أخبار الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية ..الطيب : التحرش بالأطفال يستوجب أشد العقوبات الرادعة .. و المعاهد الأزهرية يعلن مناهج الفصل الدراسي الثاني

أخبار الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية وثيقة الأخوة الإنسانية دليل استرشادي للسلام العالمي

تجديد تعيين عدد من رؤساء المناطق الأزهرية

المعاهد الأزهرية يعلن مناهج الفصل الدراسي الثاني









نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية





تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها.





وأضاف خلال تدوينة له عبر حساباته الشخصية على «فيسبوك وتويتر»، أن الله تعالى قد اختص في هذه المعجزة نبينا محمدًا ﷺ بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، حيث أُسرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء؛ لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين.





شيخ الأزهر: التَّحرُّش بالأطفال جريمة





أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، مشددًا على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق.





شيخ الأزهر لسفير بلجيكا: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل استرشادي للسلام العالمي





وقال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله السيد فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي في القاهرة، إن قيام حضارة إنسانية معاصرة ترتكز على قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك يتطلب منا جميعًا العمل والمثابرة والتضامن، وبذل المزيد من أجل تغيير الصور النمطية عن الآخر واستبدالها بنماذج إيجابية تساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب.





الإمام الأكبر: التعاون مع الإمارات ساهم في مواجهة التطرف بشكل كبير





استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر الشريف، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.





سفير الاتحاد الأوروبي: شيخ الأزهر يقدم جهودًا كبيرة في خدمة السلام العالمي





قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الاتحاد الأوروبي عليه دور ومسؤولية كبيرة في معالجة القضايا العالمية المعاصرة، وأن المشكلات التي يواجهها العالم تتطلب جهودًا دولية مشتركة تقوم على التعاون والتفاهم واحترام الآخر، وأنه ينبغي على العالم المعاصر وما وصل إليه من تقدم علمي وتقني أن يكون الإنسان على رأس اهتماماته، لا تفرقة في ذلك بين الناس على حساب دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم.





الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا حادث الحافلة المدرسية بجزيرة جاوة





نعى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث الحافلة المدرسية التي وقعت صباح الخميس، بجزيرة جاوة بإندونيسيا، وراح فيها ضحايا ومصابين من التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور.





تجديد تعيين عدد من رؤساء المناطق





وافق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التجديد لعدد من رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.





وشمل قرار التجديد، الدكتور أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية، بمنطقة أسوان الأزهرية لحين بلوغه سن المعاش المقررة في 17 مارس 2021.





كمل يجدد تعيين الدكتور محمد السروي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، اعتبارا من 14 يناير 2021 ولمدة عام.





ويجدد تعيين زكريا يوسف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية اعتبارا من 7 فبراير 2021 ولمدة عام، وكذلك محمود عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة اعتبارا من 7 فبراير 2021 ولمدة عام.





مناهج الفصل الدراسي الثاني





أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الخطة الجديدة للعام الدراسي 2020-2021م، وتوزيع مناهج المرحلة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) بالفصل الدراسي الثاني.





تأجيل امتحانات فرع البنات بجامعة الأزهر أسيوط واخلاء المدينة الجامعية



