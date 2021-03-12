تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا فى حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (4 ) متهمين وبحوزتهم ( 4 ) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو المخدر تزن ( 2.150) جرام ، علاوة على ضبط سلاح أبيض .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (154) حكم حبس جزئي، و( 25 ) حكم حبس مستأنف، و( 391 ) أحكام غرامات، و( 150 ) أحكام المخالفات ، كما تم ضبط (3) جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 31 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلًا عن ضبط قضية سلع غير خالصة الرسوم الجمركية ، و 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 543 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 95 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 119 115 مخالفة متنوعة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (4 ) متهمين وبحوزتهم ( 4 ) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو المخدر تزن ( 2.150) جرام ، علاوة على ضبط سلاح أبيض .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (154) حكم حبس جزئي، و( 25 ) حكم حبس مستأنف، و( 391 ) أحكام غرامات، و( 150 ) أحكام المخالفات ، كما تم ضبط (3) جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 31 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلًا عن ضبط قضية سلع غير خالصة الرسوم الجمركية ، و 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 543 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 95 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 119 115 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو" .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.