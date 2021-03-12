تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا فى حملة بأسوان

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو" .



