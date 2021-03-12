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ديني

مفتي الجمهورية ينعى الحاجة زينب الملاح : نموذج مشرف للوطنية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
نعى  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحاجة زينب الملاح، حيث وافتها المنية اليوم، وهي أول متبرعة بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" للمساهمة في دعم الدولة المصرية.

 
وأكد فضيلة المفتي -في بيانه اليوم الجمعة- أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا فريدًا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته، مشيرًا إلى أنها رغم ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبًّا لترابه.

 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحاجة زينب قد قدمت نموذجًا مشرفًا وقدوة للجميع، وضربت مثالًا عمليًّا لحب الوطن وخدمته بعملها الخالص لوجه الله تعالى.

 

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيدة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأسرتها وذويها الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

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