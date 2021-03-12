برلمانية تطالب بمنح حوافز تشجيعية لأصحاب الحرف اليدوية

ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنشاء معارض متخصصة داخل المحافظات، لعرض ونشر الصناعات والحرف اليدوية، قائلة:" قرار مهم جدا ، هيساعد على أن حرف كتير تنضم للاقتصاد الرسمي للدولة".









وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إلى أن مبادرة الرئيس السيسي، و المتعلقة بمبادرة" حياة كريمة " وتطوير القرى المصرية، تتضمن فى الأساس تنفيذ مشروعات صغيرة في هذه القرى، تحمل العديد من الصناعات الحرفية واليدوية المختلفة، مؤكدة أن القري المصرية فى هذه الحالة ستكون في أمس الحاجة لإنشاء مثل هذه المعارض لتسويق وعرض منتجاتها .













وأكدت النائبة أن إنشاء معارض متخصصة للصناعات اليدوية، سيسهم في تحقيق العديد من المزايا، أبرزها : خلق فرص عمل ، وتشغيل الأيدي العاملة من الشباب ، فضلًا عن إنتاج منتجات صناعية وحرفية جديدة ، يتم عرضها في هذه المعارض.









وطالبت عضو مجلس النواب الدولة يبذلها كافة الجهود، ومواصلة السعى لدمج هذا للقطاع الهام فى الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال منح تسهيلات ومزايا عدة لأصحابها، وتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الرسمية لهم، ومنحهم قروض ميسرة تكون بمثابة حافز وتشجيع لهم للإنضمام للقطاع الرسمي، معقبة:" كل الاحتياجات الرسمية الدولة هتوفرها للمواطن عندما ينضم للقطاع الرسمي، خصوصا إننا عملنا قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتنامية فى الصغر، والذي يهدف في الأساس إلي ضم هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي ".









جاء ذلك بعد أن قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية، إن معرض البازار يعد من من المعارض المتخصصة في الحرف اليدوية، معقبا: الفترة الأخيرة شهدت تشويق للحرف اليدوية من خلال تلك المعارض.









وأضاف "عمران" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعارض تتسبب في وجود حركة بين الأسواق والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، مشددا على أهمية دور المعارض في تسويق ونشر الصناعات اليدوية خاصة في ظل أزمة كورونا وتأثر الاقتصاد.





وأكمل: المعارض التي تم إنشاؤها خلال الفترة الحالية كانت بمثابة جس نبض لميول واتجاهات المواطنين، وذلك لمعرفة قدرتهم على التوجه إلى المعارض.









واسترسل: غرفة الحرف اليدوية تستهدف إنشاء معارض متخصصة داخل المحافظات، منوها بأن غرفة الحرف اليدوية تقوم بدور رقابي وتطويري وداعم.









وأوضح أن 97% من قطاع الحرف اليدوية غير رسمي، موضحا أنه منذ فترة والغرفة تحاول أن تدمج القطاع الغير رسمي بالرسمي من أجل الوصول إلى أعلى المنصات، لافتا إلى أن قطاع الحرف اليدوية يعد ثاني أكبر قطاع بعد الزراعة، ولكن خلال الأعوام الماضية لم يكن هناك اهتمام بهذا القطاع.