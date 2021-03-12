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تكنولوجيا

بقوة شحن خارقة وبطارية عملاقة.. لينوفو تعتمد هاتف Legion Pro 2 بقدرة 110 وات

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:02 م
.. لينوفو تعتمد هاتف
.. لينوفو تعتمد هاتف Legion Pro 2 بقدرة 110 واط
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة لينوفو Lenovo ستطلق هاتفها ذو الإمكانات العالية Legion Pro 2 بقوة شحن خارقة تصل إلى 110 وات، وهو معدل سريع للغاية لشحن الهاتف فى دقائق معدودة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة لينوفو قامت باعتماد هاتف Legion Pro 2 بقوة شحن إجمالية ب 110 وات، حيث قامت بتقسيم البطارية إلى قسمين الأول بسرعة 45 وات و الثانى ب 65 وات، حيث سيتم شحنها من خلال منفذ شحن USB-C . 


وسيحتوى هاتف Legion Pro 2  على بطارية كبيرة سعتها 5000 مللى أمبير في الساعة، كما تشمل الميزات الأخرى لهاتف الألعاب من لينوفو، شاشة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز في الثانية. 

ومن المقرر أن يعمل هاتف  Legion Pro 2، بمعالج من نوع   Snapdragon 888، والذى يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، كما سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي عملاقة بسعة 16 جيجابايت رام.

وستصدر شركة لينوفو هاتف Legion Pro 2 خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيأتى  بأحدث أنظمة التشغيل من جوجل أندرويد 11، وكما سيدعم الهاتف الذكي ذواكر من نوع UFS 3.1 لذاكرة التخزين الداخلية، ومن نوع LPDDR5 لذاكرة العشوائية.

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