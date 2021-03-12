الله يرحمك يا أمى.. رضوى الشربيني تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الراحلة، وذلك بعد فترة من الابتعاد عن متابعيها متأثرة بأحزانها.





وكتبت رضوى الشربيني، تعليقًا على صورتها مع والدتها -عبر تطبيق انستجرام- قائلة: « الله يرحمك يا أمى»، ليتفاعل معها المتابعون بالدعاء لأمها.





وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، في مطلع شهر مارس الجاري، خبر وفاة والدتها، مساء الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".



