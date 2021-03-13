التليفزيون يودع الكاتب الراحل عباس الطرابيلي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي.





و ولد عباس الطرابيلى يوم 11 يناير سنة 1936 بمحافظة دمياط، و حصل على ليسانس آداب.





وعمل عباس الطرابيلي صحفيا في مؤسسة اخبار اليوم سنة 1959، كما عمل بصحيفة الاتحاد بدولة الامارات العربيه سنة 1972 رجع لأخبار اليوم سنة 1981، وعمل فى جريدة الوفد سنة 1984 و بقى مساعدا لرئيس التحرير سنة 1987 و مديرا للتحرير سنة 1989.





شارك فى كتير من المؤتمرات الاقتصاديه و الدوليه و فى تغطية مؤتمرات منظمة الاوبيك و اتخصص فى الكتابه فى مجال الاقتصاد مع التركيز على البترول و اقتصادياته.

