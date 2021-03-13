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التليفزيون يودع الكاتب الراحل عباس الطرابيلي

السبت 13/مارس/2021 - 03:54 م
سعيد الطرابيلي
سعيد الطرابيلي
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي.

و ولد عباس الطرابيلى يوم 11 يناير سنة 1936 بمحافظة دمياط، و حصل على ليسانس آداب.

وعمل عباس الطرابيلي صحفيا في مؤسسة اخبار اليوم سنة 1959، كما عمل بصحيفة الاتحاد بدولة الامارات العربيه سنة 1972 رجع لأخبار اليوم سنة 1981، وعمل فى جريدة الوفد سنة 1984 و بقى مساعدا لرئيس التحرير سنة 1987 و مديرا للتحرير سنة 1989.

شارك فى كتير من المؤتمرات الاقتصاديه و الدوليه و فى تغطية مؤتمرات منظمة الاوبيك و اتخصص فى الكتابه فى مجال الاقتصاد مع التركيز على البترول و اقتصادياته.

متزوج و عنده تلات ابناء و بنت.

من أهم أعماله:

  أحياء القاهره المحروس، و و غرائب الأسماء المصرية ، و العربية ، و من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، كما أن له كتب تاريخية كان يهدف بها تنوير العقل المصرى و إعادة تعريف الشعب المصرى بتاريخه العريق.


وتوفى عباس الطرابيلى ، بسبب مضاعفات فيروس كرونا.

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