بعد السفينة الإسرائيلية.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها للهجوم في المتوسط

أكدت إيران تعرض إحدى سفنها، هذا الأسبوع، لهجوم وصفته بالـ"إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط.





يأتي الهجوم بعد أيام من حادث مماثل تعرضت له سفينة إسرائيلية في خليج عمان، وفق وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.





وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن الهجوم استهدف السفينة "شهر كرد" في المياه الدولية، الأربعاء الماضي، بعبوة ناسفة، واقتصرت أضراره على الجوانب المادية.





ووصفت الوكالة الهجوم بالإرهابي، مشيرة إلى فتح تحقيق لكشف الجناة.





ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجموعة خطوط الشحن في إيران قوله إن طاقم السفينة تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، من دون أن يتسبب في إصابة أي منهم، بأذى.





وأوضحت الوكالة أن السفينة ستواصل رحلتها إلى أوروبا، بعد إصلاح الأضرار.





والحادث، هو الأحدث في سلسلة مزاعم تغذي التقارير التي تفيد بأن إيران وإسرائيل تستهدفان سفن بعضهما البعض، خصوصا أن الحادث يأتي بعد نحو أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية إلى هجوم مماثل في خليج عمان، نسبته إسرائيل إلى إيران.





ولم تستبعد "بلومبرج" أن يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات في المنطقة، خصوصا في ظل تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي الخاص بإيران، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، قبل ثلاث سنوات.





وقال مسؤولون أمريكيون وإقليميون إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطا إيرانيا، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط، بحسب تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال.





وتحاول إيران بيع نفطها بشتى الوسائل في ظل الضغوط الاقتصادية القوية التي تتعرض لها بسبب العقوبات الأمريكية.