حصاد الدوري السعودي.. الشباب يواصل نزيف النقاط والهلال يستعيد الصدارة

واصل فريق الشباب تعثره وفقد الصدارة لصالح الهلال بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي.
واستعاد الهلال الصدارة بفارق الأهداف بفوزه على الوحدة برباعية، فيما تعرض الأهلي للخسارة الرابعة على التوالي وكانت أمام النصر ليتراجع إلى المركز الخامس خلف التعاون الذي واصل تقدمه بفوز ثمين على أبها.
ونشر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا مفصلًا عن حصاد الدوري السعودي بعد الجواة الـ23 جاء كالتالي:
نتائج الجولة 23
- الأربعاء
الباطن 0 – الفتح 2
القادسية 3 – العين 3
التعاون 1 – أبها 0
الفيصلي 0 – الرائد 1
الاتحاد 2 – الشباب 1
- الخميس
ضمك 1 – الفتح 1
الوحدة 2 – الهلال 4
الأهلي 1 – النصر 2
ترتيب فرق الصدارة
1- الهلال: 45 نقطة من 23 مباراة
2- الشباب 45
3- الاتحاد 41
4- التعاون 35
5- الأهلي 35
قراءة في النتائج
أشعل فريق الاتحاد الصراع على قمة الدوري بعد فوزه على الشباب بهدفين سجلهما عبدالرحمن العبود (12) وفهد المولد (82) من ضربة جزاء، مقابل هدف وحيد للضيوف جاء بواسطة سيباستيو دي فريتاس (44).
واستغل الهلال سقوط المتصدر وتقدم للمركز الأول بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف جاءت بواسطة بافيتيمبي غوميز (35 من ضربة جزاء و56 و77) و لوسيانو فيتو (36)، مقابل هدفين للفريق المضيف سجلهما يوسف نياكاتي (15 و40 من ضربة جزاء).
وفقد الأهلي المركز الرابع بعد خسارته أمام النصر بهدفين لـعبدالإله العمري (41) وعبدالرزاق حمد الله (85)، مقابل هدف سجله عمر السومة في الدقيقة (58)، ليتراجع خلف التعاون الذي فاز على أبها بهدف سجله سميحان النابت في الدقيقة (73).
وتعادل ضمك أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، سجل للأول فاروق شافعي (8) و للثاني عبدالله السالم (46)، في حين فاز الرائد على الفيصلي بهدف دون رد سجله روني فرنانديز في الدقيقة (72).
وشهدت مواجهة القادسية والعين تسجيل ستة أهداف مناصفة بين الفريقين، سجل للمضيف ليك جيمس (37 و76) وكارولس أندريا (90+3)، وللفريق الضيف حسين حلواني (31) وجيتيرسون دوس سانتوس (73) من ضربة جزاء وأمادو موتاري (79).
وتفوق الفتح على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل سجله مراد باتنا (1) وميتشيل تي فريدي (65).
ترتيب الهدافين
18 هدف - بافيتيمبي غوميز (الهلال)
15 - فابيو آبرو (الباطن)
14 - كارلوس ستراندبيرغ (أبها)، رومارينيو (الاتحاد)
13 - كريستيان جوانكا (الشباب)، جوليو تافاريس (الفيصلي)، إيميليو زيلايا (ضمك)
11 - حسن العمري (القادسية)، ميتشيل تي فريدي (الباطن)
أبرز نجوم الجولة
عاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز للظهور بقوة من جديد عبر "هاتريك" منح الفوز لحامل اللقب على الوحدة.
في المقابل سجل عبدالرزاق حمد الله هدف الفوز الثمين للنصر في شباك الأهلي، كما ساهم عبدالرحمن العبود في فوز الاتحاد على الشباب بتسجيله الهدف الأول