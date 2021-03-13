حصاد الدوري السعودي.. الشباب يواصل نزيف النقاط والهلال يستعيد الصدارة

واصل فريق الشباب تعثره وفقد الصدارة لصالح الهلال بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي.

واستعاد الهلال الصدارة بفارق الأهداف بفوزه على الوحدة برباعية، فيما تعرض الأهلي للخسارة الرابعة على التوالي وكانت أمام النصر ليتراجع إلى المركز الخامس خلف التعاون الذي واصل تقدمه بفوز ثمين على أبها.





ونشر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا مفصلًا عن حصاد الدوري السعودي بعد الجواة الـ23 جاء كالتالي:



