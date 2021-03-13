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أخبار البلد

سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة

السبت 13/مارس/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، بالعمالة المصرية العائدة من الخارج بمحافظة البحر الأحمر، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة بمجال ريادة الأعمال ، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وسعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد وزير القوي العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها مصر.

ولفت إلي أنه حضر للقائهم من أجل خدمتهم ، ولكي يطمئن علي نجاح المشروعات التي تقدموا بها ، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم علي قناعة كاملة بفكرة مشروعهم ، ولكي يكتب له في النهاية النجاح.

وقال سعفان: إن دور الوزارة هو مساعدة العمالة العائدة خلال المرحلة المقبلة وتقديم كل التسهيلات وإزالة أية عقبة  تعترض تنفيذ مشروعهم ، مشيرا إلي أنه اطلع علي المشروعات المقدمة من العمالة العائدة بالبحر الأحمر.

وأشاد الوزير بجميع المشروعات المقترحة، طالبا من صاحب كل مشروع أن يقوم بشرح فكرة مشروعه، للعمل علي مساعدته  لتحقيق النجاح والتوفيق.

وطلب الوزير من مدير مديرية القوي العاملة ، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر عقد لقاءات مع مجموعة العمالة العائدة علي مدار يومين ، للوقوف علي دراسة جدوي المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان لهم علي مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم في التشغيل، فضلا عن عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتسهيل إجراءات المشروعات.
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة
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