ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفي وزيري يكشف خطة الدولة لتطوير المناطق الأثرية

السبت 13/مارس/2021 - 06:37 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الأثرية بالقاهرة.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة" دي ام سي": " زيارة الدكتور مصطفي مدبولي للمناطق الأثرية تاريخية وهدفها التطوير".

وأردف: "الوضع الآن في المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة التاريخية لا يرقى لمستوى السياحة الخارجية ولا الداخلية"، لافتا إلي أن  تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط حركة السياحة في هذه المنطقة الأثرية العظيمة.

ونوه إلي أن خطة التطوير تشمل الترميم والحفاظ على المباني والآثار المسجلة التي تتبع وزارة السياحة والآثار أو التنسيق الحضاري.

 وأشار إلي أن المشروع سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، حتى يعود بالنفع على المواطن بعد تنشيط حركة السياحة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات المجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية

برلمانية: الدولة تضع خططا مبتكرة للترويج للسياحة.. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في القطاع

جولة تفقدية لنائب وزير السياحة والآثار بمحافظة الأقصر .. صور

رئيس الوزراء: لن نترك وضع مباني القاهرة التاريخية كما هو.. ولم يجرؤ أحد من قبل على تطويرها

مدبولي : الرئيس السيسي ينتمي لمنطقة القاهرة التاريخية.. وحريص على تطويرها

مدبولي يكشف مصير سكان القاهرة التاريخية خلال تطويرها

ترشيحاتنا

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

مدبولي يكلف بعدم إصدار تصاريح بناء أو هدم فى "القاهرة التاريخية"

إنجاز كبير.. أحمد موسى يعرض صور ولقطات للعاصمة الإدارية بالدرون.. فيديو

تحرك عاجل لسلاح الجو السعودي باتجاه اليونان .. ماذا يحدث؟

رغم التعنت الإثيوبي.. متخصصة تكشف السيناريو الأقرب لحل أزمة سد النهضة

في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بهذا المرض المزمن .. 3 مكونات طبيعية لـ علاج نزلات البرد

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا