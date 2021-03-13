مصطفي وزيري يكشف خطة الدولة لتطوير المناطق الأثرية

كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الأثرية بالقاهرة.





وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة" دي ام سي": " زيارة الدكتور مصطفي مدبولي للمناطق الأثرية تاريخية وهدفها التطوير".





وأردف: "الوضع الآن في المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة التاريخية لا يرقى لمستوى السياحة الخارجية ولا الداخلية"، لافتا إلي أن تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط حركة السياحة في هذه المنطقة الأثرية العظيمة.





ونوه إلي أن خطة التطوير تشمل الترميم والحفاظ على المباني والآثار المسجلة التي تتبع وزارة السياحة والآثار أو التنسيق الحضاري.





وأشار إلي أن المشروع سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، حتى يعود بالنفع على المواطن بعد تنشيط حركة السياحة.



