برلماني عراقي: زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة تضمنت رسائل لتعزيز التعايش المشترك ونبذ العنف

قال النائب أحمد الجبوري، عضو بالبرلمان العربي بدولة العراق، ان البرلمانات في دول العالم المختلفة تتحمل مسئولية كبيرة في تعزيز ثقافة الحوار وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.





وأضاف الجبوري، في كلمته بالجلسة العامة الثانية، تحت عنوان "البرلمان والحوار" ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي يترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت مبادرات عدة لتعزيز القيم وإشاعة روح المحبة والسلام، وآخرها وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، وغيرها من المبادرات العالمية التي تدعو إلى الحوار بين الأديان والحوارات.





وأشاد بزيارة بابا الفاتيكان الأخيرة الي العراق لتعزيز الاستقرار، مؤكدا أن هذه الزيارة حملت رسائل مهمة في تعزيز قيم التعايش المشترك ونبذ العنف في أنحاء العراق وبين اطيافه.