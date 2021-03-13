الفبركة الإلكترونية تهدد أمان المستخدمين .. فيديو

هناك الكثير من التطبيقات الغريبة ذات الاستخدامات المختلفة والمتعددة ، وتمتلئ متاجر تطبيقات جوجل وآبل ليس فقط بآلاف التطبيقات إنما ربما بمئات الآلاف منها، ولكن فى الأيام القلية الماضية، كانت هناك مجموعة من التطبيقات والتقنيات الجديدة التى أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها تطبيق يسمى MyHeritage يعمل على تحريك الوجوه في صور المتوفين.
وبحسب موقع TechCrunch التقنى فإن تطبيق MyHeritage يستخدم تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعى تعمل على تحريك صور الموتى وإشعار المستخدمين بنوع من النوستالجيا التى تكون فى الغالب مؤذية للمستخدم بسبب جلب مشاعر قاسية تذكرة بوفاة أحد أقاربه أو أصدقائه.
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وأثار تطبيق MyHeritage العديد من التساؤلات حول مدى شرعية التطبيق من الناحية الدينية حيث يقوم يوحى بوجود الحياة فى أشخاص قد فارقوها، الأمر الذى جعل عدد من رجال الدين يوصون بعدم استخدامه نظرا لاحتمالية مخالفته للشريعة.
كما زاد أيضا استخدام تقنية كانت قد ظهرت للمرة الأولى منذ سنوات قليلة، وهى تقنية deepfakes أو التزييف العميق والتى ظهر فيها شخص ينتحل شخصية الممثل العالمى الشهير، توم كروز ، حيث اعتقد البعض أنه هو وليس مجرد تقنية للفبركة.
ويمكن إجراء عمليات التلاعب من خلال تقنية بسيطة مثل برنامج Photoshop أو من خلال أدوات متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلم الخفى" لإنشاء مقاطع فيديو تشوه الواقع .
ويعد الأمر الخطير في هذه الفيديوهات أنه يكون تم تحريرها أو صناعتها، بما يتجاوز التعديلات التي أجريت للوضوح أو الجودة، بطرق لا تظهر للشخص العادي ومن المحتمل أن تضلل شخصًا ما ليتصور أن موضوع الفيديو قد قال كلمات لم يقولها الشخص بالفعل.