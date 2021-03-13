الفبركة الإلكترونية تهدد أمان المستخدمين .. فيديو

وأثار تطبيق MyHeritage العديد من التساؤلات حول مدى شرعية التطبيق من الناحية الدينية حيث يقوم يوحى بوجود الحياة فى أشخاص قد فارقوها، الأمر الذى جعل عدد من رجال الدين يوصون بعدم استخدامه نظرا لاحتمالية مخالفته للشريعة.

كما زاد أيضا استخدام تقنية كانت قد ظهرت للمرة الأولى منذ سنوات قليلة، وهى تقنية deepfakes أو التزييف العميق والتى ظهر فيها شخص ينتحل شخصية الممثل العالمى الشهير، توم كروز ، حيث اعتقد البعض أنه هو وليس مجرد تقنية للفبركة.





ويمكن إجراء عمليات التلاعب من خلال تقنية بسيطة مثل برنامج Photoshop أو من خلال أدوات متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلم الخفى" لإنشاء مقاطع فيديو تشوه الواقع .



