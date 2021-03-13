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مستشار الرئيس لـ الصحة: المواطنون لا يقبلون على تطعيم كورونا لهذا السبب.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:13 م
مستشار الرئيس لـ
مستشار الرئيس لـ الصحة
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن عدم إقبال المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا يرجع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود آثار جانبية حول اللقاحات.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،  أن هذه التطعيمات آمنة وتم عمل التجارب اللازمة عليها، ويوجد عدة مئات من المواطنين تناولوا اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص، ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أنه لا توجد أي آثار جانبية حادة أدت لمشاكل كبيرة تمنع من تناول التطعيم، موضحا أنه تم تسجيل للقاحات تحت الاستخدام الطارئ من قبل الشركات المنتجة.
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