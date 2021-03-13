ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

في افتتاح ملتقى المرأة الحدودية بأسوان.. عواض: مصر دولة تحترم ثقافتها وتاريخها

السبت 13/مارس/2021 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" والمقام في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس الجاري بمحافظة أسوان "ضمن مشروع أهل مصر"، حيث قاما بافتتاح معرض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية وتفقد المعروضات، تلى ذلك بدء الفعاليات على مسرح قاعة عروس النيل بالقرآن الكريم.

أكد اللواء أشرف عطية في كلمته على أهمية تنظيم هذا الملتقى والذي يأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي المقام تحت شعار "النساء ودورهن القيادي.. تحقيق مستقبل متساوٍي في عالم يسوده جائحة كورونا"، وذلك تقديرًا لدور المرأة في التصدي للجائحة والتعافي منها، ولاسيما أن المرأة في طليعة المعركة وتعمل في الخطوط الأمامية بالقطاعين الصحي والاجتماعي، وأشاد أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة وحرصها على عقد هذا الملتقى على أرض أسوان على الرغم من تحديات جائحة كورونا، بجانب ما يتم تقديمه من دعم متواصل ولا محدود من أجل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تهدف لدمج الثقافات والفنون والتراث بين أبناء مصر في كل مكان، باعتبار أن الثقافة والفن هما أهم جسور التواصل والتقارب بين المواطنين والشعوب.

نقل الدكتور أحمد عواض تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتي يقام الملتقى تحت رعايتها، لمحافظ أسوان والمشاركين بالملتقى، لافتا النظر إلى أن الملتقي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية لأهميتها، وأنها تمد يدها لكافة الروافد الثقافية، لأن مصر دولة مركزية تمتد إلى عمق التاريخ وهي دولة تحترم ثقافتها وتاريخها، وموضحا أن الهيئة مستمرة في عقد هذه الملتقيات، فنحن الان نعقد ملتقي للمرأة في اسوان، وبالأمس أنهينا ملتقى الشباب في البحر الاحمر.

تلى ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "اسوان ٢٠٢١ بين الإنجازات والتحديات، أعقبه عرض مسرحي بعنوان "فستان أحمر" إخراج وتدريب شريف القزاز استشاري علاج بالفن، يعالج العرض قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الختان والتحرش والزواج المبكر والعنف الأسري، كما يهدف العرض إلي تمكين ودعم وتعزيز دور المرأة، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا متميزا وعدد من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من البيئة النوبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط

افتتاح فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بأسوان اليوم

محافظ أسوان يفتتح ملتقى ثقافة المرأة ضمن مشروع أهل مصر.. شاهد

محافظ أسوان: استمرار منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع

صحة أسوان توقع الكشف المجاني على 2850 مواطنا .. شاهد

ترشيحاتنا

تخفيضات 30 %.. ننشر أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

نقيب الإعلاميين: وائل الإبراشي يرفض مغادرة المستشفى رغم شفائه من كورونا

بعد إصابة محمد رمضان أثناء تصوير إعلان .. أحمد السقا كاد يفقد عينه اليسرى .. وشرخ فى ركبة أحمد رزق .. وكسر فى قدم يسرا

غرامة وعودة .. طائرة تغير اتجاهها بسبب كمامة

هذا الأمر يصيب الإنسان بالنقم والمصائب لهذا السبب

شاهد .. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح تتصدر مواقع التواصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور

اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك