في افتتاح ملتقى المرأة الحدودية بأسوان.. عواض: مصر دولة تحترم ثقافتها وتاريخها

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" والمقام في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس الجاري بمحافظة أسوان "ضمن مشروع أهل مصر"، حيث قاما بافتتاح معرض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية وتفقد المعروضات، تلى ذلك بدء الفعاليات على مسرح قاعة عروس النيل بالقرآن الكريم.





أكد اللواء أشرف عطية في كلمته على أهمية تنظيم هذا الملتقى والذي يأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي المقام تحت شعار "النساء ودورهن القيادي.. تحقيق مستقبل متساوٍي في عالم يسوده جائحة كورونا"، وذلك تقديرًا لدور المرأة في التصدي للجائحة والتعافي منها، ولاسيما أن المرأة في طليعة المعركة وتعمل في الخطوط الأمامية بالقطاعين الصحي والاجتماعي، وأشاد أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة وحرصها على عقد هذا الملتقى على أرض أسوان على الرغم من تحديات جائحة كورونا، بجانب ما يتم تقديمه من دعم متواصل ولا محدود من أجل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تهدف لدمج الثقافات والفنون والتراث بين أبناء مصر في كل مكان، باعتبار أن الثقافة والفن هما أهم جسور التواصل والتقارب بين المواطنين والشعوب.





نقل الدكتور أحمد عواض تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتي يقام الملتقى تحت رعايتها، لمحافظ أسوان والمشاركين بالملتقى، لافتا النظر إلى أن الملتقي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية لأهميتها، وأنها تمد يدها لكافة الروافد الثقافية، لأن مصر دولة مركزية تمتد إلى عمق التاريخ وهي دولة تحترم ثقافتها وتاريخها، وموضحا أن الهيئة مستمرة في عقد هذه الملتقيات، فنحن الان نعقد ملتقي للمرأة في اسوان، وبالأمس أنهينا ملتقى الشباب في البحر الاحمر.



