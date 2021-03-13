تشطيبات على أعلى مستوى.. أحمد موسى يجري جولة داخل مبنى وزارة المالية في العاصمة الإدارية

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة ، داخل مجمع الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مكاتب مبنى وزارة المالية.





وتفقد الإعلامي أحمد موسى نماذج مكاتب الموظفين العاملين في وزارة المالية، وكذلك غرف الاجتماعات، وتشطيبات المبنى بالكامل ، ومكتب الوزير ، ومكتب السكرتير والمدير العام.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مبسوط جدا بالناس اللي شغالة في العاصمة الإدارية الجديدة ، هناك حوالي 300 ألف فرد يعملون فيها، 90% منهم شباب".





ومن جهته، قال المهندس سلامة سيف ، أحد المسؤولين عن أعمال التشييد والبناء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مباني الحي جاهزة لاستقبال الموظفين ، خلال شهرين من الآن".





وأضاف سلامة سيف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى:" تم تشييد مباني الحي الحكومي بشكل ذكي ، واستخدام كل التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة، والحي الحكومي مستعد لدخول أنواع التكنولوجيا كافة ".





وتابع سلامة سيف:" بدأنا العمل في الحي الحكومي منذ عام 2017، مضيفا:" أثاث المكاتب مثل أثاث مكاتب الوزراء تم إنتاجها في دمياط ".



