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تشطيبات على أعلى مستوى.. أحمد موسى يجري جولة داخل مبنى وزارة المالية في العاصمة الإدارية

السبت 13/مارس/2021 - 11:53 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة، داخل مجمع الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مكاتب مبنى وزارة المالية.

وتفقد الإعلامي أحمد موسى نماذج مكاتب الموظفين العاملين في وزارة المالية، وكذلك غرف الاجتماعات، وتشطيبات المبنى بالكامل، ومكتب الوزير، ومكتب السكرتير والمدير العام.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مبسوط جدا بالناس اللي شغالة في العاصمة الإدارية الجديدة، هناك حوالي 300 ألف فرد يعملون فيها، 90% منهم شباب".

ومن جهته، قال  المهندس سلامة سيف، أحد المسؤولين عن أعمال التشييد والبناء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مباني الحي جاهزة لاستقبال الموظفين، خلال شهرين من الآن".

وأضاف سلامة سيف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى:"  تم تشييد مباني الحي الحكومي بشكل ذكي، واستخدام كل التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة، والحي الحكومي مستعد لدخول أنواع التكنولوجيا كافة".

وتابع سلامة سيف:"  بدأنا العمل في الحي الحكومي  منذ عام 2017، مضيفا:" أثاث المكاتب مثل أثاث مكاتب الوزراء تم إنتاجها في دمياط ".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدية وخاصة البرج الايقوني .
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