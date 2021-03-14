عصام مرعي: عودة كارتيرون غير مفهومة وأتعجب من صفقة الجزيري

أكد عصام مرعي لاعب الزمالك السابق رفضه التام لعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق من جديد بعد الطريقة غير اللائقة التي رحل بها في ولايته الأولى .





وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتعجب من عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه إلى التعاون السعودي ، فهو تصرف لا يليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك، كما أن باتشيكو قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولا يستحق الرحيل بهذا الشكل المفاجئ .





واختتم مرعي : صفقة سيف الجزيري علامة استفهام كبيرة ، فالجزيري غير مقيد إفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكنفدرالية.