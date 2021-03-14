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رياضة

عصام مرعي: عودة كارتيرون غير مفهومة وأتعجب من صفقة الجزيري

الأحد 14/مارس/2021 - 03:36 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
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عبدالله هشام
أكد عصام مرعي لاعب الزمالك السابق رفضه التام لعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق من جديد بعد الطريقة غير اللائقة التي رحل بها في ولايته الأولى .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتعجب من عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه إلى التعاون السعودي ، فهو تصرف لا يليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك، كما أن باتشيكو قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولا يستحق الرحيل بهذا الشكل المفاجئ .

واختتم مرعي : صفقة سيف الجزيري علامة استفهام كبيرة ، فالجزيري غير مقيد إفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكنفدرالية.
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